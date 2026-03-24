24 марта 2026 в 07:33

В Британии удивились словам Трампа о переговорах с Ираном

Guardian: слова Трампа о переговорах с Ираном вызывали удивление в ЕС

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков, пишет британская газета The Guardian. По словам журналистов, политик не раскрыл, как и когда он проводил переговоры, и это вызывает вопросы.

В материале говорится, что это «была настоящая бомба, хотя и замедленного действия». Поначалу казалось, что «Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии», подытожили авторы материала.

Ранее Трамп сообщил о проведении продуктивных переговоров с Ираном, направленных на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил конструктивный характер обсуждений.

Также американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

