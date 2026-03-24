Москвичей предупредили о перекрытиях дорог в центре города Дептранс Москвы: движение может быть затруднено внутри Садового кольца

Перекрытия дорог возможны в центре Москвы в течение дня, сообщила пресс-служба дептранса столицы в своем Telegram-канале. Там уточнили, что движение внутри Садового кольца может быть затруднено. Москвичей призвали использовать для поездок метро.

Сегодня в центре в течение дня возможны локальные перекрытия движения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возможных ограничениях движения транспорта в центральной части Москвы 23 марта. Дептранс рекомендовал горожанам заранее планировать свои поездки и избегать использования личного автотранспорта с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30. Подобные ограничения вводились также 19 марта.

До этого в Москве произошел сбой на МЦД-4. По предварительной информации, проблемы с движением могли возникнуть на фоне пожара на станции Кутузовская. Пассажирам на станции Нижегородская пришлось ждать поезда порядка 40 минут. В итоге на нее прибыла электричка, забитая людьми. По предварительной информации, машинист не мог закрыть двери состава из-за столпотворения.