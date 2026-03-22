Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве Дептранс Москвы предупредили о возможных перекрытиях в центре города 23 марта

Возможные ограничения движения транспорта в центральной части Москвы ожидаются 23 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ведомство рекомендовало горожанам заранее планировать свои поездки и по возможности избегать использования личного автотранспорта в периоды с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.

В сообщении не уточняется, на каких именно улицах будут действовать ограничения. Причины вводимых мер также не называются.

Ранее в столице уже вводились локальные ограничения дорожного движения в центре города. 19 марта жителям рекомендовали пересесть на метро вместо использования личного автотранспорта. Причины введения ограничений также не уточнялись.

В феврале также несколько центральных улиц и мостов в Москве были перекрыты. В список попали улицы Знаменка, Мясницкая, Тверская, Лубянский проезд, а также Москворецкая и Кремлевская набережные. Ограничения затронули Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.