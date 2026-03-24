24 марта 2026 в 07:44

В Турции высказались о подготовке еще одного раунда переговоров по Украине

В Турции заявили, что не ведут подготовительных работ к переговорам по Украине

Анкара на текущий момент не проводит подготовку еще одного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщили в администрации президента Турции. В ведомстве отметили, что никаких предварительных работ по организации встреч не проводится, передает РИА Новости.

На данный момент никаких подготовительных работ по организации возможных переговоров по Украине в Стамбуле не ведется, — заявили в администрации президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва намерена продолжать переговорный процесс по украинскому урегулированию. Однако, по словам представителя Кремля, конкретные даты и место следующего раунда пока не определены. Отвечая на вопрос о возможной площадке для будущих встреч, Песков заметил, что Стамбул остается приемлемым вариантом для всех сторон, поэтому консультации вполне могли бы продолжиться там.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что использовать ЕС в качестве площадки для переговоров достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено давлением на участников. Дипломат отметил, что еврочиновники будут пытаться влиять на переговоры.

