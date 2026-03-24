Мошенники начали использовать схему с письмом от Минтруда

Телефонные мошенники используют легенду о курьерской доставке письма от Минтруда России для хищения денег со счетов жертв, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале говорится, что для этого потенциальной жертве звонит псевдосотрудник «Почты России».

Злоумышленники для обмана граждан пользуются легендой о якобы доставке курьером письма. Отправителем телефонные мошенники называют Минтруд России, — сказал собеседник агентства.

Затем по телефону происходит согласование удобной даты и времени, номера телефона получателя, после утверждения всех данных на номер телефона жертвы приходит СМС-код. Злоумышленник требует продиктовать цифры якобы для подтверждения трек-номера и завершения оформления доставки, однако именно ради них все затевалось: с помощью этих цифр он получает доступ к данным жертвы.

Ранее сообщалось, что мошенники используют тактику обратного звонка, чтобы украсть деньги россиян. Они отправляют гражданам СМС или сообщения в мессенджерах, сообщая о взломе их аккаунтов. Людей убеждают перезвонить по определенному номеру, где затем пытаются выманить у них конфиденциальные данные, например код доступа к учетной записи на портале госуслуг или данные банковской карты.