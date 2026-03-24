24 марта 2026 в 08:05

Россиянам рассказали, чем заменить декоративную штукатурку и микроцемент

Бизнесмен Васильев: декоративную штукатурку можно заменить стеклохолстом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дорогие и капризные в нанесении декоративную штукатурку и микроцемент можно заменить на более практичные и бюджетные материалы, такие как стеклохолст или малярный флизелин, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, такое решение позволяет получить ремонтопригодную поверхность, которая проще в уходе и менее зависима от квалификации мастера.

Декоративная штукатурка и микроцемент могут выглядеть эффектно, но это дорогие решения, которые зависят от квалификации мастера. Для обычной квартиры разумнее выбрать другой подход: подготовить стену под покраску с использованием стеклохолста, который армирует основание, препятствует образованию мелких трещин и скрывает дефекты, или малярного флизелина. Последний помогает скрывать несущественные неровности и особенно полезен в новостройках, которые подвержены усадке. В итоге вы получаете спокойную, современную и ремонтопригодную поверхность. А вот если интерьер строится именно вокруг фактуры бетона, тогда есть смысл платить за декоративный эффект, — пояснил Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что весной 2026 года стоимость отделки ванной комнаты в премиум-сегменте достигает 700 тыс. рублей. По его словам, при минимальном бюджете ремонт может стоить около 250 тыс. рублей.

советы
строительство
квартиры
жилье
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

