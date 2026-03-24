24 марта 2026 в 07:30

В МИД России уточнили о жертвах удара ВСУ по локомотивному депо

Мирошник: машинист и помощник погибли от удара ВСУ по локомотивному депо в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе ВСУ по локомотивному депо в городе Волновахе в Донецкой Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, у обоих остались несовершеннолетние дети.

Зафиксирована очередная атака на объект железнодорожной инфраструктуры. В ДНР атаковано локомотивное депо Волновахи. В результате удара погибли машинист тепловоза и помощник машиниста. Им было 40 и 35 лет, у обоих остались несовершеннолетние дети, — отметил Мирошник.

Ранее пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех. Кроме того, в разных населенных пунктах получили повреждения частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что пять частных жилых домов оказались повреждены в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР в результате удара украинских беспилотников самолетного типа по железнодорожной инфраструктуре. По его словам, пострадавших нет.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

