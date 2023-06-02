Лор рассказал, почему опасно запрокидывать голову при носовом кровотечении Оториноларинголог Зайцев: запрокидывание головы при крови из носа может вызвать рвоту

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В случае кровотечения из носа категорически нельзя запрокидывать голову назад, это не только не поможет, но и принесет еще больший вред, рассказал в беседе с aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он подчеркнул, что при запрокинутой голове кровь потечет не наружу, а внутрь, а это может вызвать рвоту.

В какую сторону мы повернем голову, в такую сторону кровь и потечет. Опустим голову вниз — кровь начнет капать из ноздри, запрокинем наверх — кровь начнет стекать по задней стенке глотки, <...> попадет к нам в желудок. Кровь для желудка агрессивная и недопустимая среда. Она вызовет сначала тошноту, потом помутнение сознания, когда в глазах темнеет, человеку станет плохо, а затем начнется очень сильная рвота, — предупредил Зайцев.

Врач рассказал о возникновении в этом случае «порочного круга», так как сильная рвота повышает внутричерепное давление, которое, в свою очередь, еще больше усиливает носовое кровотечение. Поэтому в таких ситуациях нужно держать голову прямо, порекомендовал эксперт.

Он сравнил кровотечение из носа с прорывом трубы, который нужно перекрыть — тампонировать. Для этого необходимо сесть на стул, взять плотно скрученную вату, смочить ее в растворе перекиси водорода и вставить в полость носа. Крыло носа при этом нужно прижать к перегородке. Если кровотечение не купируется, нужно срочно вызвать скорую помощь, резюмировал оториноларинголог.

Ранее Владимир Зайцев указал на опасность сдерживания при чихании. По его словам, это грозит человеку инсультом.