Лопата, пила и топор не нужны: три надежных способа избавиться от поросли

Если на вашей даче пни или старые деревья раз за разом дают упрямую поросль, обычное спиливание проблему не решает. Чтобы избавиться от нее навсегда, существует три проверенных метода.
Первый и самый надежный — внутристволовая инъекция: возьмите дрель со сверлом 8–10 мм, сделайте в пне или стволе дерева под углом 45 градусов отверстие глубиной 10–12 см на высоте 15–20 см от земли. Залейте туда из шприца любой неразбавленный гербицид сплошного действия — препарат с сокодвижением разойдется по всей корневой системе и убьет растение целиком.
Второй способ — калийная или аммиачная селитра: в высверленные отверстия засыпьте вещество, накройте черной пленкой и оставьте на 2–3 месяца, после чего пень легко разрушится сам.
Третий народный метод — обычная поваренная соль: в глубокие отверстия засыпьте по килограмму соли, накройте клеенкой — соль постепенно высушит древесину и корни, и поросль больше не появится.
Для вишни, сливы, сирени и яблони эти методы работают безотказно; главное — делать обработку в период активного сокодвижения в конце весны или летом.
