Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Москве

Повсеместные ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве с понедельника, 19 июля. Непредсказуемая погода в столице сохранится до конца недели, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В понедельник холодный классический холодный фронт будет, и там обрубит по полной программе. <...> Там такие повсеместные ливни, грозы, шквал, град, — цитирует агентство собеседника.

Несмотря на это, по словам метеоролога, на следующей неделе в столицу вернётся температурный фон в рамках нормы. Но во второй половине июля в Москве будет холоднее, чем в первой, в среднем на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичей ждут погодные качели, при которых жара будет сменяться дождём как минимум до 19 июля. Несмотря на то что температура в Москве понизилась на 10–12 градусов и на улице стало приятнее, 16 июля ожидается снова до 30 градусов.