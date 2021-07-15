Ливни, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Москве
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:32, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Повсеместные ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве с понедельника, 19 июля. Непредсказуемая погода в столице сохранится до конца недели, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
В понедельник холодный классический холодный фронт будет, и там обрубит по полной программе. <...> Там такие повсеместные ливни, грозы, шквал, град, — цитирует агентство собеседника.
Несмотря на это, по словам метеоролога, на следующей неделе в столицу вернётся температурный фон в рамках нормы. Но во второй половине июля в Москве будет холоднее, чем в первой, в среднем на 10 градусов.
Ранее сообщалось, что москвичей ждут погодные качели, при которых жара будет сменяться дождём как минимум до 19 июля. Несмотря на то что температура в Москве понизилась на 10–12 градусов и на улице стало приятнее, 16 июля ожидается снова до 30 градусов.