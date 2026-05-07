07 мая 2026 в 12:11

Листочки только вылезли, а их уже чикает тля? Чем обработать кусты весной без химии — смородину, малину и все ягодные кустарники

Весной тля появляется на ягодных кустах одной из первых. Молодые листья еще только разворачиваются, а верхушки уже начинают скручиваться, пузыриться и тормозить в росте. Особенно быстро страдают смородина, малина, крыжовник и молодые побеги жимолости. По словам агрономов, именно ранний период считается самым важным: пока колония не разрослась, избавиться от вредителя намного проще и безопаснее для растения.

Специалисты объясняют, что тля зимует прямо на ветках в виде яиц. Как только температура стабильно поднимается выше +10 градусов, личинки начинают активно питаться молодыми листьями. Поэтому ждать, пока куст «полностью покроется» вредителем, не стоит — обрабатывать лучше при первых скрученных верхушках.

Для ранневесенней обработки многие садоводы используют мягкие составы без тяжелой химии. Один из самых популярных вариантов — смесь хозяйственного мыла, древесной золы и пищевой соды. Такой раствор помогает уменьшить численность тли, создает неблагоприятную среду для вредителя и одновременно дает кустам небольшую калийную подкормку.

На 20 литров воды обычно берут:

  • 200 г хозяйственного мыла 72%;
  • 7-8 столовых ложек пищевой соды;
  • около 400 г просеянной древесной золы.

Сначала отдельно растворяют мыло в горячей воде, затем процеживают зольный настой и только после этого смешивают все вместе. Раствор используют сразу после приготовления.

Эксперты советуют опрыскивать кусты утром или вечером, обязательно проходя нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего прячется тля. Если после обработки прошел сильный дождь, процедуру рекомендуют повторить.

Также специалисты предупреждают: не стоит экспериментировать с агрессивными «народными рецептами» на основе большого количества йода или концентрированных смесей. Молодые листья весной очень чувствительны, и вместо помощи куст легко получить ожоги и повреждение побегов.

При своевременной обработке и повторном опрыскивании через 5–7 дней тля обычно не успевает сильно распространиться, а кусты продолжают нормально расти и формировать урожай.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
