Лисовец назвал подписчиков лошарами за критику образа с леопардовым принтом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Лисовец

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал своих подписчиков «лошарами» за критику его образа. Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена) фото, где на нем надеты серые брюки, белая рубашка, джинсовая куртка. Дополняет образ Лисовца галстук с леопардовым принтом, дамская сумка и остроносые ботинки.

Не все пользователи соцсети оценили такое перевоплощение медиаперсоны и стали в комментариях задавать вопросы относительно, по их мнению, странного выбора сочетания в наряде. В ответ объект критики назвал оппонентов «лошарами».

Ранее Лисовец раскритиковал костюм мисс России Маргариты Голубевой для конкурса «Мисс Вселенная». По его мнению, платье петербурженки симпатичное, но не отвечает современным трендам, выглядит слишком аутентичным и громоздким. Лисовец считает, что такая девушка должна быть в наряде, на фоне которого ее внешность стала бы более выигрышной.

В преддверии зимы Лисовец рассказал, как россиянкам оставаться стильными, невзирая на особенности климата. Взамен популярных у модниц шуб телеведущий поделился «хорошим трюком», благодаря которому будет тепло, а образ останется элегантным.