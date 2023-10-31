«Аутентичный и громоздкий»: Лисовец раскритиковал костюм мисс России Стилист Лисовец: костюм россиянки для конкурса «Мисс Вселенная» слишком громоздкий

Фото: vk.com/margolenser

Маргарита Голубева

Костюм мисс России Маргариты Голубевой для конкурса «Мисс Вселенная» симпатичный, но не отвечает современным трендам, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его мнению, наряд слишком аутентичный и громоздкий. Лисовец считает, что такая девушка должна быть в костюме, на фоне которого ее внешность стала бы более выигрышной

Слишком аутентичный и громоздкий. Прекрасная девушка и, мне кажется, она должна быть в наряде, на фоне которого ее внешность была бы более выигрышной. Я понимаю наше настроение, желание пропагандировать русскую культуру, российский национальный костюм, сказки — это все прекрасно. Но надо не забывать, что XXI век, ехать на конкурс красоты в таком слишком громоздком костюме, наверное, не совсем правильно, — считает Лисовец.

В то же время стилист не исключил, что благодаря этому костюму люди обратят внимание на Россию. За счет яркого наряда весь мир может запомнить российскую участницу, подытожил Лисовец.

Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Девушка получила не только корону, но и приз в размере миллиона рублей. Теперь Голубева представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 18 ноября в Сальвадоре.