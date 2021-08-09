Лишённый прав Элджей был замечен на БТР

Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) прокатился по улицам Нижнего Новгорода на бронетранспортёре. Видео он опубликовал в сторис Instagram, сообщает URA.RU

На кадрах музыкант отдаёт честь, высунувшись из люка БТР, на фоне играющей песни собственного исполнения.

Также появилось видео того, как рэпер разъезжает по трассе на бронетранспортёре и машет рукой поклонникам. На машине видна надпись «Олег Щеглов». Это герой TikTok-роликов, отмечает агентство.

Дело о лишении прав в отношении Элджея завели после того, как тот пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Сообщалось, что в тот момент с ним в салоне находилась его жена, блогер Анастасия Ивлеева.

Погоня полиции за знаменитостями продолжалась несколько минут. В итоге рэпер припарковался у обочины и заявил, что был пьян, но отказался проходить медосвидетельствование. В итоге Элджей остался без водительских прав на один год и семь месяцев.