Лишившаяся кисти Маргарита Грачёва появилась на обложке журнала

https://static.news.ru/photo/1629a1ae-b93d-11eb-8b00-96000091f725_660.jpg Маргарита Грачёва Фото: Маргарита Грачёва/vk.com

Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку июньского номера Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук. Фото, сделанное Владимиром Авериным, опубликовала главный редактор издания Наталья Родикова на своей странице в Facebook.

На обложке беременная Грачёва стоит в красном платье. Композиция кадра выстроена так, что читатель сразу обращает внимание на протез, — искалеченной рукой девушка держит руку над животом. Сам номер будет посвящён проблеме домашнего насилия.

И хотя в продажу он поступит только через несколько дней, сказать я хочу сейчас: Маргарита Грачёва ужасно смелая девчонка, но даже самых смелых, даже настоящих воительниц нельзя оставлять одних. Нам нужен закон о домашнем насилии. Спасибо тебе, Рит, за то, что проходишь всё это снова и снова ради других, — написала Родикова.

Трагическая история произошла в декабре 2017 года. Муж — Дмитрий Грачёв — из ревности вывез девушку в лес. Там отрубил ей сначала пальцы, а потом кисти рук. Затем мужчина отвёз Маргариту в больницу и сдался полиции.

В шоке от случившегося были даже видавшее многое врачи. Благодаря полицейским, которые собрали останки конечности на месте преступления и привезли их медикам, удалось спасти левую руку. Вместо правой у Маргариты теперь бионический протез. Позже Дмитрию назначили 14 лет лишения свободы. Девушка спустя несколько лет вышла замуж.