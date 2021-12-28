Власти Москвы рассказали об итогах запуска системы для таксистов

В системе контроля водителей зарегистрировалось больше 93%, или более 150 тысяч постоянно проживающих в Москве таксистов, рассказал в интервью РБК руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Система призвана собрать всю информацию о водителях и ограничить их работу 40 часами в неделю.

Сообщается, что речь идёт о комплексной информационной системе «Аналитики работы такси», которая содержит цифровой профиль водителя с данными о правах, разрешении на перевозки, штрафах и количестве отработанных часов. Изначально запуск системы был назначен на 14 июля, однако его переносили несколько раз из-за того, что не все водители успели подключиться к ней.

Задача этой системы — чётко видеть, где работают у нас водители, кто они, постараться навести порядок в этой сфере и уйти от жёстких переработок, которыми многие водители балуются, подвергая риску жизни пассажиров, — отметил глава дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании в столице цифровой платформы для обучения водителей такси. Платформа будет включать четыре образовательных блока, первый из которых посвящён транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. В него также войдёт информация о контроле технического состояния машины, режиме труда и отдыха, правилах поведения в случае ДТП и основы оказания первой медицинской помощи.

Второй блок будет содержать разделы о правилах работы с агрегаторами такси и правила общения водителя с пассажирами. Третий блок расскажет об истории и топонимике Москвы, а в четвёртом будет представлен курс изучения русского языка. Создание образовательной программы обойдётся столичному бюджету в 59,5 млн рублей.