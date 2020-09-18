Ликсутов: москвичи получат возможность сдать личные машины в каршеринг

https://static.news.ru/photo/fa8f3cf2-f9b0-11ea-a308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве планируется запустить цифровой сервис «Народный каршеринг», который позволит любому московскому автовладельцу сдать свою машину в аренду на время, когда он ей не пользуется, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В своей колонке на Едином транспортном портале города Москвы заммэра рассказал как о уже существующих, так и о запланированных на ближайшее время цифровых нововведениях в сфере транспорта. Например, о камерах фиксации, которые будут самостоятельно вычислять «опасных» водителей, о беспилотных автомобилях, а также о системе мониторинга шума на дорогах. Кроме этого, Ликсутов пояснил и суть сервиса «Народный каршеринг».

Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда им не пользуетесь, — пояснил заммэра.

Он добавил, что в среднем личный автомобиль, согласно статистике, не ездит 90% времени. «Народный каршеринг» поможет заработать автовладельцу на сдаче в аренду его машины, а городу — разгрузить дороги, уверен Ликсутов. При этом само приложение будет принадлежать правительству Москвы и станет отслеживать профили водителей, чтобы оценить их благонадёжность, опыт, стаж за рулём и другие параметры.

А Вы, как собственник машины, сами сможете определить — кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть её, — сказано в колонке Ликсутова.

Заммэра также отметил, что транспортная система столицы продолжает «умнеть» и дальше. В частности, на дорогах Москвы, как ожидается, должны появиться камеры, которые сами будут регулировать работу светофоров исходя из текущей ситуации. Система определения «опасных» водителей же поможет сообщить полиции об агрессивном вождении заранее, чтобы предотвратить крупные ДТП.

По словам Ликсутова, столичные власти продолжат стимулировать наполнение города электротранспортом, для чего в 2023 году в Москве появятся 600 новых зарядных станций. Горожане, как отметил Ликсутов, и ранее выступали за измерение уровня шума и вредных выбросов на дорогах. Как ожидается, соответствующая система появится на базе ЦОДД. Аналогичные системы, по его словам, уже опробованы на улицах Парижа и Лондона.

Как ранее писал NEWS.ru, в июле этого года глава ГИБДД Михаил Черников предложил запретить использование каршеринга злостным нарушителям ПДД. Для этого, по его словам, будет необходимо создать единую базу нарушителей вместе с каршеринговыми компаниями. Увеличение числа ДТП среди каршеринговых автомобилей Черников назвал «закономерным», так как это происходит параллельно росту числа таких машин на дорогах.

При этом власти идут навстречу каршеринговым компаниям и фактически способствуют увеличению числа арендуемых машин в Москве. Так, 7 июля этого года глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании лизинга машин для каршеринговых компаний. Согласно документу, власти будут субсидировать до четверти расходов на приобретение отечественных машин в автопарки.