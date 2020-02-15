Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов выступил за то, чтобы в Конституцию была внесена поправка, гарантирующая право человека на рождение.
Он пояснил, что некоторое время назад учёные доказали отсутствие различий в геноме ребёнка, находящегося в утробе матери, и уже рождённого. В связи с этим Конституция должна гарантировать право человека на жизнь с момента зачатия, «собственно само право на рождение».
Севастьянов отметил, что действующий Основной закон РФ принимался до упомянутого открытия. Соответствующее изменение в него должно быть внесено для отражения «более ясного научного взгляда на человеческую жизнь»,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин отверг возможность закрепления в Конституции понятий «родитель № 1» и «родитель № 2», пока он остаётся главой государства.
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