https://static.news.ru/photo/7b808ede-5087-11ea-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов выступил за то, чтобы в Конституцию была внесена поправка, гарантирующая право человека на рождение.

Он пояснил, что некоторое время назад учёные доказали отсутствие различий в геноме ребёнка, находящегося в утробе матери, и уже рождённого. В связи с этим Конституция должна гарантировать право человека на жизнь с момента зачатия, «собственно само право на рождение».

Севастьянов отметил, что действующий Основной закон РФ принимался до упомянутого открытия. Соответствующее изменение в него должно быть внесено для отражения «более ясного научного взгляда на человеческую жизнь», сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин отверг возможность закрепления в Конституции понятий «родитель № 1» и «родитель № 2», пока он остаётся главой государства.