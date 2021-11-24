Жириновский призвал убрать антипрививочников из эфира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя письмо врачей к антиваксерам, предложил убрать антипрививочников из эфира телеканалов, а также отменить регистрацию партий, которые поддерживают людей с такими взглядами. Он также осудил позицию коллег, которые долго не делали прививку, пишет РИА Новости.

На месте власти я бы принял показательные меры: отменил за антигосударственную деятельность регистрацию тех партий, которые поддерживают антипрививочников, за то, что они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч наших граждан умерли от ковида! — заявил Жириновский.

Также Жириновский сообщил, что осуждает позицию вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который считается противником вакцинации, и предположил, что предок вице-спикера, писатель Лев Толстой, был бы в числе первых, кто сделал бы прививку в подобной ситуации. Он также рассказал, что долго уговаривал сделать прививку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, однако это произошло только через год.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

В ответ на это Зюганов заявил, что выступает не против прививок, а против обязательной вакцинации, а власти обвинил в введении «аусвайсов». Лидер коммунистов сообщил, что не раз бывал и в «красных зонах», и в моргах, привился трижды и находится на стороне врачей «на 300%».