Лидер коммунистов Татарстана заявил о планах власти чипировать население

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Пандемия коронавируса помогает властям отрабатывать методы управления населением с помощью чипирования. Об этом заявил Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Пандемия помогает отрабатывать методы управления будущего цифрового государства. Нас будут чипизировать, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что почерпнул эту информацию «в одном журнале».

Как писал NEWS.ru, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который считает пандемию COVID-19 выдумкой. По его мнению, с её помощью власти стремятся закрепостить население страны. Артист также является одним из инициаторов акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля. Сам он в ней не участвовал, поскольку был задержан за несколько дней до её проведения.