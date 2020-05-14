Общество

Лидер коммунистов Татарстана заявил о планах власти чипировать население

18:01, 14 мая 2020

Пандемия коронавируса помогает властям отрабатывать методы управления населением с помощью чипирования. Об этом заявил Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Пандемия помогает отрабатывать методы управления будущего цифрового государства. Нас будут чипизировать,цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что почерпнул эту информацию «в одном журнале».

Как писал NEWS.ru, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который считает пандемию COVID-19 выдумкой. По его мнению, с её помощью власти стремятся закрепостить население страны. Артист также является одним из инициаторов акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля. Сам он в ней не участвовал, поскольку был задержан за несколько дней до её проведения.

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