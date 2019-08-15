https://static.news.ru/photo/dc8f8510-bf58-11e9-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: LITTLE BIG/vk.com

Компания «Связной» нашла подходящего кандидата на должность креативного директора. Им стал музыкант Илья Прусикин, который является лидером группы Little Big.

Исполнитель будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа ритейлера. В компании отметили, что Пусикин понимает покупателей и поможет компании делать лучшие предложения самых актуальных товаров.

Музыканта решили пригласить на должность после того, как он проиграл спор в новом эпизоде «Трэш Лото». Согласно условиям Пусикин должен был устроиться на официальную работу. В «Связном» подчеркнули, что назначение не помешает концертной деятельности Little Big, передаёт adindex.ru .

Ранее News.ru писал, что клип группы Little Big вышел на YouTube. В видео на песню Iʼm OK высмеиваются стереотипы о завсегдатаях баров.