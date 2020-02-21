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Двадцатый аукцион аукционного дома «12-й стул» прошёл в Москве. На нём был куплен автограф российского лидера Владимира Путина известному американисту Валентину Зорину.

Глава государства поблагодарил Зорина за книгу «Неизвестное об известном». Автограф датирован 12 сентября 2001 года.

Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически всё и всегда было блестяще и в высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В.Путин, — говорится в постскриптуме к подписанному печатному листу.

Покупатель заплатил за автограф 340 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Также был продан автограф Джорджа Мартина, написавшего цикл романов «Игра престолов», за 15 тысяч рублей и автограф советского режиссёра Андрей Тарковского.

NEWS.ru сообщал, что старшеклассник из Чувашии Вадим Анисимов получил портрет с автографом Владимира Путина, после того как написал президенту письмо. Он попросил у главы государства такой подарок. Старшеклассник рассказал журналистам, что очень уважает российского президента и ценит его вклад в развитие России.