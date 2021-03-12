Лица протестного толка: журналист и политики оказались в списке Центра «Э»

https://static.news.ru/photo/2c1456c2-8345-11eb-9ca7-96000091f725_660.jpg Фото: Национальный антитеррористический комитет

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель, юрист Варвара Михайлова и несколько членов партии «Яблоко» попали в список «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка», составленный Центром по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э»).

Такой ответ получил депутат петербургского парламента от партии «Яблоко» от МВД на свой запрос, в котором спрашивал, почему этих людей отдельно предупреждали о недопустимости нарушения закона о митингах. Документ из ведомства содержит информацию о получении «списков лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка», по которому и действовали силовики.

Это «Яблоко» они называют «организацией протестного толка», к членам которой надо приходить для «профилактических мероприятий»? Давид Френкель — журналист, хочется понять, к какой «организации протестного толка» он себя «причисляет» с точки зрения центра «Э»? А Варя Михайлова? — написал он у себя в Facebook.

Депутат считает, что подобный список можно считать «списком неблагонадёжных». Он также подчеркнул отсутствие формального статуса у формулировки «организация протестного толка».

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Мероприятия сопровождались жёсткими задержаниями. В том числе силовики применяли силу к журналистам, писал NEWS.ru.