Льготу для детей-сирот при поступлении в вузы могут сделать бессрочной

https://static.news.ru/photo/812b91da-a0b4-11ea-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В законе «Об образовании в РФ» вузам предписано выделять 10% от общего количества бюджетных мест абитуриентам особой категории, в число которых входят и дети-сироты. Однако для детей, оставшихся без родителей, эта норма действует лишь до 1 января 2021 года. Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому особое право при приёме на обучение детей-сирот станет бессрочным.

Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем. Поэтому необходимо закрепить бессрочность этой квоты, — пояснил «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, депутат Алексей Кобилев.

Как писал NEWS.ru, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то, что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году. Фальков подчеркнул, что подавать заявления в вузы на соответствующие направления или специальности можно будет до экзаменов.