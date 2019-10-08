Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект о блокировке пользователей e-mail рано рассматривать до поступления отзывов. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Обсуждение данной инициативы выглядит преждевременным, поскольку предлагаемые изменения, представляют собой новый вариант регулирования предлагавшегося законопроектом, ранее внесённым теми же авторами, — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что предыдущая редакция текста была направлена для получения отзывов субъектам законодательной инициативы. Они должны поступить 16 октября.

Ранее News.ru писал, что проект закона о блокировке юзеров e-mail-сервисов и мессенджеров внесли в Госдуму РФ. Согласно документу, владельцев мессенджеров будут привлекать к ответственности за отказ заблокировать пользователя, распространяющего запрещённую в России информацию. Сумма взыскания для юридических лиц сможет достигать миллиона рублей. 

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