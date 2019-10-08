Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис по поиску вакансий Superjob провёл исследование и выяснил, что 55% россиян считают, что сидеть в социальных сетях можно в 13–17 лет.

При этом 18% опрошенных считают, что тратить время на соцсети не нужно ни в каком возрасте. Остальные считают, что приемлемый возраст для появления собственных аккаунтов — 13 лет (26%), к...