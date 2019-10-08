https://static.news.ru/photo/82857bea-ea61-11e9-bc0b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Проект о блокировке пользователей e-mail рано рассматривать до поступления отзывов. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обсуждение данной инициативы выглядит преждевременным, поскольку предлагаемые изменения, представляют собой новый вариант регулирования предлагавшегося законопроектом, ранее внесённым теми же авторами, — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что предыдущая редакция текста была направлена для получения отзывов субъектам законодательной инициативы. Они должны поступить 16 октября.
Ранее News.ru писал, что проект закона о блокировке юзеров e-mail-сервисов и мессенджеров внесли в Госдуму РФ. Согласно документу, владельцев мессенджеров будут привлекать к ответственности за отказ заблокировать пользователя, распространяющего запрещённую в России информацию. Сумма взыскания для юридических лиц сможет достигать миллиона рублей.