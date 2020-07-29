Летописец Путина женился

https://static.news.ru/photo/dc448974-d1af-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Журналист «кремлёвского пула» Андрей Колесников, который является главным редактором журнала «Русский пионер» и специальным корреспондентом издания «Коммерсант», сыграл свадьбу. Его избранницей стала коллега по работе Дарья Донскова.
Колесников известен как автор книг о президенте Владимире Путине, его негласно называют летописцем главы государства.
Отношения Колесникова и Донсковой начинались со служебного романа и в итоге пришли к своему логическому продолжению.
В общем, что и требовалось доказать. Вернее, просто требовалось, — подписал снимок с невестой в Facebook 53-летний Колесников.
Торжественная церемония состоялась во Дворце бракосочетания №1 города Москвы. В гостях у молодожёнов побывали именитые гости. Среди них оказался предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который открывал шампанское в момент выхода новоявленных супругов из ЗАГСа. Снимал происходящее на видео театральный режиссёр Константин Богомолов, а его супруга телеведущая Ксения Собчак вспомнила, что здесь же в прошлом году состоялась и её свадьба.
Тогда, как писал NEWS.ru, Колесникову досталась ярко-красная подвязка невесты.