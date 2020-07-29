Летописец Путина женился

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Карантин по бешенству введён в двух районах Москвы. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, он будет действовать до 28 сентября.

Ограничительные меры будут действовать на территории Нагатинского Затона (Южный административный округ) и поселения Сосенского (Троицкий и Новомосковский административные округа), — говорится на сайте мэра Москвы. Согласно официальным данным, 27 июля...