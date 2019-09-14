https://static.news.ru/photo/20cdd27e-d6d1-11e9-9195-fa163e074e61_660.jpg Андрей Колесников Фото: андрей колесников/facebook.com

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова, которая проходила 13 сентября в Москве, уже закончилась, однако журналисты продолжают обсуждать подробности торжества. На этот раз стало известно, кому досталась подвязка невесты. Обладателем ярко-красного предмета нижнего белья стал главный редактор издания «Русский пионер» Андрей Колесников.

Он выложил фото с новобрачными в Facebook и похвастался своей удачей.

Съёмка в сложных условиях. Но подвязка — там, где надо, — написал журналист.

Режиссёр и светская львица расписались 13 сентября в Москве. На регистрацию брака в Грибоедовский ЗАГС Москвы они приехали на чёрном катафалке, чем привели в изумление российскую общественность. После этого пара отправилась на венчание. Таинство прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Ранее News.ru писал, что Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, показав гостям свой корсет, чулки и красную подвязку.