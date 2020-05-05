Лещенко пригласил всех желающих спеть песню «День Победы» на разных языках

https://static.news.ru/photo/97f17b1e-8e99-11ea-a47e-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Лев Лещенко пригласил всех желающих 9 мая исполнить песню «День Победы» на разных языках.

Он подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне стала заслугой всех стран и всех национальностей.

И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы» на родных языках. Заходите на наш сайт pobeda-2020.ru, — сообщил певец.

По данным пресс-службы «Единой России», акция «День Победы на разных языках» организована оргкомитетом партии, а в качестве партнёров выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и движение «Волонтёры Победы».

На сайте проекта 8 мая появится интерактивная панель с караоке и подстрочником на языках народов РФ и других стран мира. Желающие смогут самостоятельно записать на сайте видеоролик, опубликовать его и стать участником конкурса. Лучшие записи покажут на центральном телевидении.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники постоянного представительства РФ при отделении ООН в Женеве вместе с членами своих семей организовали поэтическую акцию в Twitter и Facebook к 75-летию Победы. Они читают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, и размещают видеоролики под хештегом #ВсёЖивоеСпасшим.