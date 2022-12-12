Лепсу, Корчевникову и Гоблину предрекли попадание под санкции

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Борис Корчевников

Новые санкции Евросоюза могут затронуть нескольких представителей российского шоу-бизнеса, пишет Euobserver. В материале идет речь о звездах, которые поддержали специальную военную операцию РФ на Украине. По информации издания, ограничения могут коснуться ведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Данные прессы свидетельствуют о том, что в расширенный список могут попасть 144 человека. Новые санкции, возможно, затронут членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских телеканалов.

Также издание пишет, что под ограничениями рискуют оказаться россияне, предположительно, имеющие связь с клубом «Русич», Союзом добровольцев Донбасса и Русским имперским движением.

Ранее Борис Корчевников расплакался в прямом эфире, комментируя ситуацию с уехавшими россиянами и мобилизацией. Генеральный директор телеканала «Спас», говоря о защитниках родины в эфире канала «Соловьев. Live», не смог сдержать эмоций.

Телеведущий прошелся и по тем, кто не хочет участвовать в спецоперации и критикует ее.