Лео Бокерия предрёк близкое завершение пандемии

https://static.news.ru/photo/32aa9712-9e3f-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Коронавирусная инфекция перестанет быть угрозой для россиян в конце августа. Об этом заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим, — цитирует академика РАН РИА Новости.

Подобной позиции придерживается и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ситуация с коронавирусом в России уже стабилизировалась. Она отметила, что сейчас прогнозы по изменению ситуации к лучшему являются стабильными и благополучными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 20% выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в мае госпитализируют в России против 60% месяцем ранее. Об этом на совещании с участием президента РФ Владимира Путина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.