В России в мае резко снизилось число госпитализируемых с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8e30a09c-9c30-11ea-ba9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 20% выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в мае госпитализируют в России против 60% месяцем ранее. Об этом на совещании с участие президента РФ Владимира Путина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства добавила, что количество инфицированных без симптомов растёт.

Если в марте это было 15%, то сейчас — 45%. А в какие-то дни — 50% и выше, — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, этого показателя удалось добиться во многом благодаря увеличению числа тестируемых на коронавирус.

Ранее глава ведомства сообщила, что распространение коронавирусной инфекции в России вышло на так называемое плато — заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.