16 октября 2025 в 13:15

Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня. Сочетание слоёв картофеля, ароматного лука, нежного фарша и тянущегося сыра превращает обычные ингредиенты в невероятно вкусное и аппетитное блюдо. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Фарш (говядина или свинина) — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Фарш слегка обжарьте с солью, перцем и любимыми специями до полуготовности.
  2. В смазанную маслом форму выложите слой картофеля, сверху распределите лук, затем слой фарша, снова картофель и завершите блюдо тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180°C около 35–40 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим с зеленью или свежим салатом.

Ранее мы делились ленивым рецептом из 300 г мяса и картошки. Домашние сметут прямо из сковородки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
