Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня

Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня

Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня. Сочетание слоёв картофеля, ароматного лука, нежного фарша и тянущегося сыра превращает обычные ингредиенты в невероятно вкусное и аппетитное блюдо. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Фарш (говядина или свинина) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр твердый — 200 г

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Фарш слегка обжарьте с солью, перцем и любимыми специями до полуготовности. В смазанную маслом форму выложите слой картофеля, сверху распределите лук, затем слой фарша, снова картофель и завершите блюдо тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180°C около 35–40 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим с зеленью или свежим салатом.

Ранее мы делились ленивым рецептом из 300 г мяса и картошки. Домашние сметут прямо из сковородки.