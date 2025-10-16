Ленивый ужин из натертой картошки и фарша: всего 3 ингредиента и 15 минут — палочка-выручалочка после рабочего дня. Сочетание слоёв картофеля, ароматного лука, нежного фарша и тянущегося сыра превращает обычные ингредиенты в невероятно вкусное и аппетитное блюдо. Готовится быстро, а результат всегда радует.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Фарш (говядина или свинина) — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сыр твердый — 200 г
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Фарш слегка обжарьте с солью, перцем и любимыми специями до полуготовности.
- В смазанную маслом форму выложите слой картофеля, сверху распределите лук, затем слой фарша, снова картофель и завершите блюдо тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180°C около 35–40 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим с зеленью или свежим салатом.
Ранее мы делились ленивым рецептом из 300 г мяса и картошки. Домашние сметут прямо из сковородки.