Ленивый куриный холодец: домашний шедевр за 2 часа без хлопот!

Этот рецепт куриного холодца перевернет ваше представление о традиционном блюде. Теперь вы сможете приготовить праздничную закуску быстро и просто, сохранив все преимущества домашнего вкуса.

Почему этот рецепт станет вашим фаворитом

Время приготовления сокращено в 3 раза.

Не требует постоянного контроля.

Получается нежным и прозрачным.

Идеален для праздничного стола.

Позволяет экспериментировать с оформлением.

Ингредиенты (на 4–6 порций)

Курица (бедрышки/грудка) — 500 г

Вода — 2 л

Морковь — 2 средние

Чеснок — 2 зубчика

Быстрорастворимый желатин — 1 ст. л. (10 г)

Соль — 1,5 ч. л.

Перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Пошаговый рецепт

Подготовка мяса Курицу промойте, залейте холодной водой, доведите до кипения. Первый бульон слейте — это сделает холодец прозрачнее. Приготовление бульона Снова залейте мясо чистой водой, доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте очищенную морковь целиком. Варите 35 минут под крышкой. Финишная обработка Достаньте мясо и морковь. Бульон процедите через марлю. В 100 мл теплого бульона растворите желатин, затем влейте в основной бульон. Сборка холодца Мясо отделите от костей, нарежьте средними кусочками. Морковь нарежьте фигурно. Чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты разложите по формам, залейте бульоном. Охлаждение Оставьте при комнатной температуре на 30 минут, затем уберите в холодильник на 1,5–2 часа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секреты идеального холодца

Для более насыщенного вкуса добавьте 1 луковицу при варке.

Используйте куриные ножки для естественной желирующей способности.

Перед подачей опустите форму в горячую воду на 5 секунд — легче достать.

Украшайте зеленью, яйцом, горошком для праздничного вида.

Храните в холодильнике до 3 дней.

Этот холодец — доказательство того, что вкусные традиционные блюда можно готовить быстро и без лишних хлопот. Попробуйте — и вы убедитесь, что домашняя кухня может быть простой и изысканной одновременно!

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