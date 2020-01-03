https://static.news.ru/photo/f2cea03c-2ec9-11ea-b73a-fa163e074e61_660.jpg Государственный исторический музей Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Малоизвестные предметы и документы из жизни Владимира Ленина будут представлены в Москве на выставке, приуроченной к 150-летию со дня рождения политического деятеля и революционера. Об этом сообщили в Государственном историческом музее.

Экспозиция будет открыта с 21 апреля по 9 августа, передаёт АГН «Москва».

Одним из наиболее неожиданных экспонатов станет молитвослов, подаренный главному борцу с религией в качестве талисмана на выздоровление после покушения на него в августе 1918 года, уточнили в пресс-службе музея.

Остальные экспонаты собраны не только из музейных фондов, но и предоставлены Государственным архивом РФ, Российским госархивом социально-политической истории и Федеральной службой безопасности.