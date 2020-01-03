Малоизвестные предметы и документы из жизни Владимира Ленина будут представлены в Москве на выставке, приуроченной к 150-летию со дня рождения политического деятеля и революционера. Об этом сообщили в Государственном историческом музее.
Экспозиция будет открыта с 21 апреля по 9 августа,
Одним из наиболее неожиданных экспонатов станет молитвослов, подаренный главному борцу с религией в качестве талисмана на выздоровление после покушения на него в августе 1918 года, уточнили в пресс-службе музея.
Остальные экспонаты собраны не только из музейных фондов, но и предоставлены Государственным архивом РФ, Российским госархивом социально-политической истории и Федеральной службой безопасности.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Несмотря на это, он
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