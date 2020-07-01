Ленинградский проспект Москвы перекрыт из-за слетевшего с фуры контейнера

https://static.news.ru/photo/05cd143c-bb8f-11ea-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosroads/vk.com

Падение контейнера с фуры стало причиной затора на Тверском путепроводе Москвы в эту среду. В настоящее время движение затруднено на 0,7 км трассы.

На Тверском путепроводе (Ленинградский проспект, 2) произошло падение контейнера от фуры на проезжую часть, — следует из сообщения столичного дептранса, опубликованного в Telegram, передаёт «Газета.Ru».

Движение автомобилей осуществляется по первой, четвёртой и пятой полосам в сторону центра Москвы, уточнили в ведомстве. На месте затора работают оперативные службы, водителям рекомендовано выбирать другие дороги в центр.

Похожее ДТП с участием грузовика произошло в эту среду в Новофёдовском поселении Троицкого округа Москвы. Тогда виновником аварии стал нетрезвый водитель, угнавший машину. Сотрудники Росгвардии задержали его и передали для дальнейшего разбирательства в полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ГИБДД РФ рассказал о воздействии камер видеофиксации на водителей.