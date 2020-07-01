Пьяный водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/03478d4c-bb7f-11ea-bc60-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard_official/instagram.com

В Москве задержан водитель, который устроил ДТП на угнанном грузовике. Более того, в момент происшествия мужчина был нетрезв.

Инцидент произошёл в Новофёдовском поселении Троицкого округа столицы.

Съехавшую с проезжей части в кювет машину заметили сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии, которые в тот момент находились на патрулировании. Силовики незамедлительно поспешили на помощь водителю. Первое, что они почувствовали — стойкий запах алкоголя.

При этом у мужчины не было при себе никаких документов на грузовой автомобиль, сообщили в ведомстве. Когда стали устанавливать личность незнакомца, выяснилось, что ранее тот уже был лишён права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Вдобавок ко всему стало известно, что машину незадачливый водитель самовольно забрал с одной из автостоянок в деревне Кузнецово Троицкого округа Москвы.

Подвыпившим угонщиком оказался 31-летний уроженец Республики Тыва. Росгвардейцы задержали его и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что обезопасить машину от угона можно уже на той стадии, когда злоумышленники только присматриваются к автомобилю. Для этого следует не упускать из виду важные мелочи, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Среди наиболее типичных признаков являются посторонние предметы, которые могут появиться на капоте, под дворниками или в дверях. Это может быть рекламный буклет, визитка автомастерской или просто ветка.