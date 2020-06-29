Автовладельцам рассказали, как обезопасить машину от угона

https://static.news.ru/photo/0a9bfee4-b9f8-11ea-9e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Обезопасить машину от угона можно уже на той стадии, когда злоумышленники только присматриваются к автомобилю. Для этого следует не упускать из виду важные мелочи, которые на первый взгляд кажутся незначительными.

Одним из наиболее типичных являются посторонние предметы, которые могут появиться на капоте, под дворниками или в дверях. Это может быть рекламный буклет, визитка автомастерской или просто ветка. Если хозяин редко появляется у машины и не убирает такой мусор, это может послужить «приглашением» к угону. Если владелец автомобиля нашёл нечто подобное, следует убрать всё лишнее. Кроме того, можно имитировать поездку, переставив машину в другое место, или наведаться на автомойку, советует издание «За рулём».

Другой тревожный сигнал — странно срабатывающая сигнализация. Возможно, кто-то пытается «прощупать» систему безопасности машины. Внезапные срабатывания, нестабильная постановка и снятие с охраны и вообще любые отклонения от нормы, которые не устраняются заменой батарейки в пульте, должны насторожить.

Сигнализируют о подготовке к угону любые следы вмешательства, оставшиеся на кузове. Например, отогнутый подкрылок или пластик колёсной арки свидетельствуют о поиске подступов в подкапотное пространство. О том же говорят и повреждённые личинки замков, поэтому частым пользователям сигнализации время от времени следует замыкать и отмыкать авто с ключа. Бывают и менее заметные вмешательства. Например, перекошенные панели или грязь в салоне, которых раньше точно не было. При внешней целостности кузова это может означать, что злоумышленники к чему-то примерялись и при этом не постеснялись залезть внутрь.

Также стоит обеспокоиться, если автомобиль был найден незапертым. Возможно, причиной стала забывчивость владельца. Однако и то, что кто-то спугнул воров, которые уже были «в процессе» исключать нельзя.

Нередко попытка угона начинается с подозрительных телефонных звонков. Злоумышленники представляются работниками автоцентра или потенциальными покупателями и за чередой безобидных вопросов пытаются установить, какая охранная система установлена в машине, надёжно ли она работает и где именно владелец оставляет свой транспорт на хранение.

По данным МВД, угоны по ночам, в основном, совершаются на неохраняемых парковках придомовых территорий, а в дневные часы — у торговых центров.

Ранее, как писал NEWS.ru, автостраховщики назвали самые угоняемые машины 2019 года. Ими оказались Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata. При этом предпочтения угонщиков за последние несколько лет изменились. Сейчас они чаще ориентируются на корейские машины, которые можно разобрать и легко продать по частям. И в этом случае найти угнанный автомобиль практически невозможно.