Глава ГИБДД РФ рассказал о воздействии камер видеофиксации на водителей

https://static.news.ru/photo/e81dc66e-bb6d-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Свыше 85% штрафов, полученных российскими водителями за пять месяцев 2020 года, зафиксированы дорожными камерами, заявил ГИБДД РФ Михаил Черников. Генерал-лейтенант полиции добавил, что в большинстве случаев автолюбители превышали скорость от 20 до 40 километров в час — 39 млн раз. На 40–60 км/час быстрее положенного «разогнались» 1,1 млн раз.

Ещё миллион протоколов составлено за непристёгнутый ремень, 3 млн раз владельцы авто «не обратили внимания» на дорожные знаки и разметку, а в 1,2 млн случаев — на стоп-линию и красный сигнал светофора, пишет газета «Аргументы и факты».

Понятно, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей. Возможность получить штраф заставляет их соблюдать ПДД, а значит, снижается риск возникновения ДТП, — отметил Черников.

Руководитель ведомства подчеркнул, что главной задачей для ГИБДД является сохранение здоровья и жизни участников дорожного движения, а также улучшение показателей аварийности. Поэтому автовладельцев необходимо предупреждать о наличии видеофиксации на разных участках дорог. Если человек притормозил и избежал аварии, значит, камера сработала.

МВД РФ по поручению главы государства Владимира Путина разработало поправки в ПДД, предполагающие новые обозначения комплексов фотовидеофиксации с помощью знаков «Фотовидеофиксация». На загородных участках дорог комплексы собираются обозначать на расстоянии 150–300 м до зоны контроля, а на въезде в населённый пункт знаки установят рядом со знаками «Начало населённого пункта».

В 70% случаев причиной гибели людей остаётся их собственная неосторожность. И каждое второе роковое нарушение — попытка перейти проезжую часть в месте, которое для этого не предназначено, — резюмировал глава ГИБДД.

Заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходит по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём.

Замглавы ГИБДД РФ сообщил, что водитель может совершать в среднем от пяти до девяти действий, находясь за рулём. Однако к действиям, которые необходимы, чтобы управлять автомобилем, прибавляются дополнительные. Например, когда водитель разговаривает с пассажиром или по телефону, слушает музыку или радио, его концентрация становится ещё меньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.