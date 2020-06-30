Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг злостным нарушителям ПДД

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Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Такую идею, по его словам, можно реализовать, создав усилиями каршеринговых компаний единую базу данных о нарушителях. Кроме того, при необходимости такие организации могут направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

Услуги каршеринга стали очень популярны, в первую очередь — в крупных городах. Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще, — пояснил Черников в интервью изданию «Аргументы и факты».

Среднестатистический нарушитель, по словам главы ГИБДД, это чаще всего молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления транспортным средством полагает, что «обезличенным» автомобилем можно управлять «в самой жёсткой форме». При этом такой человек считает, что правила на дороге при управлении арендованной машиной соблюдать необязательно.

Черников подчеркнул, что такая точка зрения является заблуждением и что нарушители всё равно понесут наказание.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин отметил стремительное развитие каршеринга в России. При этом он предложил выделить компаниям, предоставляющим в краткосрочную или длительную аренду автомобили, 2,5 млрд рублей для льготного лизинга. Это, по мнению главы государства, поможет организациям не только выдержать финансовый кризис, но и улучшить и расширить автопарк