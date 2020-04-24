Путин хочет выделить 2,5 млрд на льготы каршерингу

Президент Владимир Путин принял участие в совещании, посвящённом поддержке автопрома. По его словам, для льготного лизинга компаниям каршеринга необходимо выделить 2,5 млрд рублей.
Это поможет организациям не только выдержать кризис, но и улучшить и расширить автопарк,
В последние годы получили активное развитие так называемые каршеринговые услуги, когда компании предоставляют гражданам автомобили в краткосрочную или долгосрочную аренду, — отметил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что автодилеры будут в числе первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.
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