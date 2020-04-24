Путин хочет выделить 2,5 млрд на льготы каршерингу

https://static.news.ru/photo/94a5fe8e-862f-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин принял участие в совещании, посвящённом поддержке автопрома. По его словам, для льготного лизинга компаниям каршеринга необходимо выделить 2,5 млрд рублей.

Это поможет организациям не только выдержать кризис, но и улучшить и расширить автопарк, передаёт «Интерфакс». Кроме того, они смогут улучшить доступность услуг в регионах.

В последние годы получили активное развитие так называемые каршеринговые услуги, когда компании предоставляют гражданам автомобили в краткосрочную или долгосрочную аренду, — отметил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что автодилеры будут в числе первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.