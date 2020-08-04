Легойда отреагировал на сожжение библий в США сторонниками BLM

https://static.news.ru/photo/d4723b1a-d669-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда заявил, что движение «Black Lives Matter» дискредитировало себя после акции по сожжению Библии. Она прошла в Портленде под предлогом того, что «Иисус был белым». Этот американский город охвачен наиболее агрессивными демонстрациями против расизма, переходящими в беспорядки.

Возможно, мы тут, в России, не можем до конца понять мотивы протестующих сторонников движения «Black Lives Matter» в США. Но как бы там ни было, оскорбление религиозных чувств большинства населения страны (около 70% христиан) якобы во имя борьбы с расизмом — это выглядит очень неубедительно и в первую очередь дискредитирует само движение, — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что когда сторонники «Black Lives Matter» проводят мирные выступления против расизма, то «тут, наверное, есть почва для диалога». Однако когда их выступления переходят в беспорядки и преступления — «они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости».

Беспорядки в Портленде не прекращаются более 50 дней. В город по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств.

Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.

Демонстранты выходят на улицы в разных городах, требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает мирные акции протеста против расизма в американском обществе, однако выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории Соединённых Штатов, а также против вандализма и агрессивной толпы. По мнению президента, во многих случаях в последнее время в США действовали «радикальные маньяки крайне левого толка», «анархисты» и «провокаторы», писал NEWS.ru.