Лавров: в РФ нет оснований для возбуждения дела об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/b63174bc-5973-11eb-97f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона не нашла в анализах Алексея Навального признаков отравления боевыми отравляющими веществами, поэтому и основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил, — цитирует ТАСС Лаврова.

На пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности в 2020 году, министр также подчеркнул, что западные страны отказались в ситуации с Навальным задействовать имеющиеся правовые механизмы.

Я не вижу, как можно что-то здесь сделать, пока нам не предъявят запрошенные материалы либо пока не проведут тот эксперимент, который мы предложили. Струсили, наверное? Если струсили, значит, совесть нечиста, — добавил Лавров.

Как писал NEWS.ru, западным политикам нужна история с Алексеем Навальным для того, чтобы отвлечь внимание от кризисных ситуаций в их странах. С таким заявлением ранее выступил Сергей Лавров.

Накануне Навального, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Ряд государств выступили с призывом освободить Навального. Так, в МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что продление ареста политика может грозить новыми санкциями для России.