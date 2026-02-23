Лаваш больше не порвется при сворачивании — простой кухонный приём, который спасет домашнюю шаурму и рулеты

Лаваш больше не порвется при сворачивании — простой кухонный приём, который спасет домашнюю шаурму и рулеты

Тонкий лаваш часто рвётся в самый неподходящий момент, и аккуратный рулет теряет весь вид. Раньше у меня тоже начинка выпадала прямо в руках. Но один простой приём помогает сделать лаваш эластичным и удобным для сворачивания.

Главный секрет — заранее смазать лист соусом: подойдёт майонез, сметана или сливочный сыр. После этого оставьте лаваш на 1–2 минуты, чтобы он стал мягче. Затем выкладывайте начинку, но не перегружайте: слишком большое количество продуктов почти всегда приводит к разрывам. Края должны оставаться свободными.

Все ингредиенты лучше нарезать небольшими кусочками — так они не повредят тонкое тесто. Сворачивайте рулет умеренно плотно, без сильного нажима. Если начинка сочная, можно подвернуть края со всех сторон для надёжности.

Такой способ помогает сохранить форму, и домашняя шаурма получается аккуратной, как из кафе.

Ранее сообщалось, что яичница — привычный завтрак миллионов, но её вкус легко улучшить без сложных ингредиентов. Небольшая хитрость позволяет сделать обычное блюдо ароматным и нежным, словно его подали в ресторане, затратив всего несколько минут.