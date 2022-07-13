Квартиру главы коллекторского агентства пустят с молотка за 383 млн рублей

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На открытом аукционе по начальной стоимости в 383 млн рублей планируют продать за долги московскую квартиру основателя коллекторского агентства «Секвойя» и микрофинансовых организаций «Домашние деньги» и «Финотдел» Евгения Бернштама. Квартира площадью 333,6 кв. м расположена в центре столицы, сообщает АБН.

Это уже вторая попытка продать квартиру Евгения Бернштама, первый аукцион состоялся 16 июня, но на недвижимость, выставленную тогда с начальной ценой 426 189 млн рублей, не нашлось даже потенциальных покупателей, — пишет издание.

В определении Арбитражного суда Москвы сказано, что квартира «имеет признаки роскошного жилья» и не используется должником в качестве постоянного места проживания. В связи с этим суд принял решение продать жилье на торгах, чтобы обеспечить «разумный и справедливый баланс» между интересами Бернштама и его кредиторов.

Ранее стало известно, что яхту Axioma, владельцем которой, предположительно, является российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, намерены продать с аукциона. Ее стоимость оценивается в $75 млн. Решение о продаже яхты власти заморской территории Великобритании приняли из-за высокой стоимости обслуживания.