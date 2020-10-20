Кузнецова рассказала о самочувствии девочки с вросшей в шею резинкой

https://static.news.ru/photo/00085dae-12b5-11eb-abd1-fa163e074e61_660.jpg Квартира, в которой была найдена девочка Фото: Кадр: СК РФ

Девочка, которую нашли в московской квартире в антисанитарных условиях с вросшей в кожу резинкой для волос, сейчас живёт с людьми, которые в ней «души не чают», сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

По её словам, подбор кандидатов в приёмные родители «вёлся долго и тщательно», так как девочка нуждается в особом внимании.

Сейчас у малышки всё хорошо, для неё нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребенку, — они в ней просто души не чают, — отметила она.

Кузнецова отметила, что девочка «говорит, поёт и пляшет», ходит в детский сад и общается со своими сверстниками. В прошлую встречу, подчеркнула омбудсмен, ребёнок не разговаривал и даже не умел сидеть на руках, но легко шёл на контакт, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, девочку нашли 10 марта благодаря соседям, которые отреагировали на детский плач и позвонили в полицию. Девочка находилась одна в захламлённой квартире. Она была в грязной одежде и с вросшей в шею резинкой для волос. Ребёнка доставили в больницу, на мать завели уголовное дело. Она арестована до 10 мая. В понедельник, 1 апреля, Головинский суд рассмотрит решение о лишении женщины родительских прав.