Куриные желудочки готовлю по-хитрому: варю, мариную, и никто не верит, что это дешевый субпродукт

Беру куриные желудочки, лук, чеснок и соевый соус — и за вечер готовлю закуску, которая по вкусу переплюнет любой дорогой стейк. После варки и маринования желудочки становятся нежными, а лук — хрустящим и острым. Подаю к ужину или на праздничный стол, и тарелка пустеет за минуты.

Ингредиенты

Куриные желудочки — 500 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яблочный уксус — 40 мл, нерафинированное растительное масло — 20 мл, соевый соус — 1–2 ст. л., сахарная пудра — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно промываю желудочки, при необходимости чищу и варю в подсоленной воде до мягкости. Тем временем нарезаю лук полукольцами, а чеснок пропускаю через пресс. Готовые желудочки полностью остужаю и нарезаю тонкой соломкой. Смешиваю в миске желудочки, лук, чеснок, соевый соус, сахарную пудру, перец, вливаю масло и уксус, при необходимости досаливаю. Самое сложное — убрать все это в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь, чтобы вкусы полностью смешались. Перед подачей еще раз перемешиваю — и можно пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, ожидал резиновой текстуры, но желудочки после ночи в луковом маринаде просто таяли во рту. Лук получился хрустящим и пряным — я добавил его прямо в тарелку, и это был взрыв вкуса. Советую подавать с отварным рисом: соевый соус пропитывает крупу, и выходит полноценный ужин за копейки.