Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:01

Куриные шашлыки в слоеном тесте: готовим вкуснятину в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шашлыки в слоеном тесте — это нежное, сочное мясо в хрустящей золотистой корочке, которое тает во рту. Ароматные специи делают вкус ярким и насыщенным, а тесто превращает простое блюдо в кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 упаковка готового слоеного теста, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка и зелень по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, маринуйте 30 минут в смеси масла, лимонного сока, специй и измельченного чеснока. Тесто раскатайте, нарежьте полосками и оберните каждый кусочек курицы, формируя мини-шашлычки. Выложите на противень, смажьте яйцом и запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте эту вкуснятину из духовки горячей с соусом или свежими овощами — восторг гарантирован!

Ранее стало известно, как приготовить пряную курицу с овощами на сковороде — идеально к пюре или другому гарниру.

шашлыки
курица
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.