Куриные шашлыки в слоеном тесте: готовим вкуснятину в духовке

Куриные шашлыки в слоеном тесте — это нежное, сочное мясо в хрустящей золотистой корочке, которое тает во рту. Ароматные специи делают вкус ярким и насыщенным, а тесто превращает простое блюдо в кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 упаковка готового слоеного теста, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка и зелень по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, маринуйте 30 минут в смеси масла, лимонного сока, специй и измельченного чеснока. Тесто раскатайте, нарежьте полосками и оберните каждый кусочек курицы, формируя мини-шашлычки. Выложите на противень, смажьте яйцом и запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте эту вкуснятину из духовки горячей с соусом или свежими овощами — восторг гарантирован!

