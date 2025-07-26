Ужин без затрат и хлопот на всю семью: пряная курица с овощами и пюре

Ужин без затрат и хлопот на всю семью: пряная курица с овощами и пюре

Приготовить ужин на всю семью без особых затрат и хлопот реально за 30 минут. Рассказываем об идеальном варианте пряной курицы с воздушным картофельным пюре и сочными овощами.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистости, добавьте 1 измельченную морковь, 1 нарезанный болгарский перец и тушите 10 минут. Приправьте солью, перцем и 1 ч. л. паприки. Отдельно отварите картофель, разомните его с молоком и сливочным маслом до состояния пюре.

Этот ужин идеален: курица получается сочной внутри с пряной корочкой, а нежное пюре с маслянистым послевкусием оттеняет вкус овощей. Подавайте, посыпав зеленью, — сытный ужин (350 ккал/порция) готов за 30 минут из доступных ингредиентов.

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