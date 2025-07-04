Куриные рулетики с беконом и перцем! Так вкусно, что обалдели все

Куриные рулетики с беконом и перцем! Так вкусно, что обалдели все

Куриные рулетики с беконом и перцем! Так вкусно, что обалдели все! Они съедаются быстрее, чем готовятся, проверьте сами! Сочные, ароматные и яркие — эти куриные рулетики с болгарским перцем и моцареллой подойдут и для праздника, и для уютного домашнего ужина. В основе — филе с бедрышек, нежный сыр и обжаренный бекон, который удерживает сок внутри и дарит блюду хрустящую корочку.

Ингредиенты

Куриные бедра — 2 шт.

Бекон — 6–7 полосок

Болгарский перец — 1 шт.

Моцарелла — 1 шарик

Копченая паприка — 0,5 ч. л. (по желанию)

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Снимите кожу с бедрышек, отделите мясо от костей и нарежьте полосками. Приправьте куриное филе солью, перцем и при желании паприкой. Нарежьте болгарский перец и моцареллу полосками. Выложите на доску 3 полоски бекона немного внахлест, сверху — куриное филе. Добавьте на филе перец и сыр, сверните рулетик. Закрепите края бекона шпажками. Повторите со вторым. Выложите рулетики на противень. Запекайте при 180 °C 25–30 минут.

Подавайте горячими — они вкусны как закуска и как полноценное блюдо.

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