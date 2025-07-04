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04 июля 2025 в 09:00

Куриные рулетики с беконом и перцем! Так вкусно, что обалдели все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные рулетики с беконом и перцем! Так вкусно, что обалдели все! Они съедаются быстрее, чем готовятся, проверьте сами! Сочные, ароматные и яркие — эти куриные рулетики с болгарским перцем и моцареллой подойдут и для праздника, и для уютного домашнего ужина. В основе — филе с бедрышек, нежный сыр и обжаренный бекон, который удерживает сок внутри и дарит блюду хрустящую корочку.

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 2 шт.
  • Бекон — 6–7 полосок
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Моцарелла — 1 шарик
  • Копченая паприка — 0,5 ч. л. (по желанию)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Снимите кожу с бедрышек, отделите мясо от костей и нарежьте полосками. Приправьте куриное филе солью, перцем и при желании паприкой. Нарежьте болгарский перец и моцареллу полосками. Выложите на доску 3 полоски бекона немного внахлест, сверху — куриное филе. Добавьте на филе перец и сыр, сверните рулетик. Закрепите края бекона шпажками.
  2. Повторите со вторым. Выложите рулетики на противень. Запекайте при 180 °C 25–30 минут.

Подавайте горячими — они вкусны как закуска и как полноценное блюдо.

Ранее мы отправляли картошку в микроволновку на 5 минут и готовили быстрые лодочки с курицей.

курица
бекон
сыр
простой рецепт
мясо
перец
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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