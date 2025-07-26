Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Азербайджан готов предоставить все необходимые условия для проведения в Баку российско-украинских переговоров, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. По его словам, Баку неоднократно принимал важные международные переговоры, в связи с чем зарекомендовал себя в качестве дипломатической столицы региона.

Если наши друзья и партнеры захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона, — подчеркнул Гаджиев.

Он напомнил, что в городе ранее проходили переговоры между Турцией и Израилем, Сирией и Израилем, а также стратегические переговоры между РФ и США по системам противоракетной обороны. Гаджиев заверил, что в Азербайджане рады всем.

Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они (Москва и Киев. — NEWS.ru) должны обратиться к нам сами, — резюмировал помощник Гаджиев.

До этого в Кремле выразили надежду, что разногласия по ситуации на Украине не разрушат взаимовыгодные отношения между Россией и Азербайджаном. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве знают о позиции Баку по украинскому конфликту.